17:16 | Футбол — РПЛ

Арбитр Сухой не назначил пенальти в ворота "Уфы"

"Сочи" - "Уфа". "Сочи" - "Уфа". "Сочи" - "Уфа". "Сочи" - "Уфа".
"Сочи" - "Уфа".
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На 13-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Сочи""Уфа" (0:0) арбитр Алексей Сухой совершил ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде, когда мяч уже находился в игре после подачи углового, уфимский полузащитник Кэтэлин Карп руками задержал Федора Кудряшова, едва не сняв с него майку. По правилам игры такие действия, совершенные в штрафной площади, должны наказываться 11-метровым. (Александр Бобров)

Сочи - Уфа

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