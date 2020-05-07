Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» пожелал здоровья владельцу красно-белых Леониду Федуну. Сегодня стало известно, что руководитель клуба был госпитализирован с коронавирусом.

— Для меня это полная неожиданность! Такого статуса человек, которому приходится встречаться с людьми... Имеющему такие возможности для того, чтобы остерегаться заражения... И все-таки он попадает в такую ситуацию. Для меня это просто удивительно! И очень огорчительно.

Это человек, который сделал для «Спартака» то, что мог сделать родитель для своего ребенка. Он создал такую инфраструктуру: стадион, музей, спортивную базу...

Будет очень огорчительно, если, не дай бог, возникнут какие-то осложнения у этого великого человека. Он — олицетворение доброты и внимания для моего любимого футбольного клуба «Спартак».

Желаю самого доброго и счастливого ему и членам его семьи. Дай бог, чтобы болельщики всегда знали, что такого хозяина, как Федун, у «Спартака» никогда не было и не будет. С ним можно сравнить разве что Сергея Галицкого из «Краснодара». Федун для «Спартака» — огромная фигура. Ему надо ставить монумент. (Наталья Юрина)

Федун госпитализирован в связи с коронавирусом // Состояние Леонида Федуна — удовлетворительное. Он был госпитализирован с коронавирусом