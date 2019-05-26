"Анжи" установил антирекорд чемпионатов России

В матче 30-го тура российской премьер-лиги "Анжи" с сухим счетом уступил дома "Уралу" (0:2). Таким образом, в этом розыгрыше чемпионата России махачкалинский клуб забил 13 голов – это худший результат в истории турнира.

Ранее в сезоне-2000 игроки нижегородского "Локомотива" смогли отличиться 16 раз, а в сезоне 2017/18 "СКА-Хабаровск" повторил результат железнодорожников.

При 13 забитых мячах "Анжи" одержал пять побед – лучший результат среди команд, отличившихся меньше 18 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Клубы с наименьшим количеством забитых голов в ЧР за сезон:

Клуб Сезон Матчи Победы Анжи 2018/19 30 5 Локомотив НН 2000 30 3 СКА-Хабаровск 2017/18 30 2 Томь 2016/17 30 3 Уралан 2000 30 2 Тюмень 1998 30 2 Шинник 2006 30 1

Большой онлайн финиша сезона РПЛ