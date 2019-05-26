"Анжи" установил антирекорд чемпионатов России

В матче 30-го тура российской премьер-лиги "Анжи" с сухим счетом уступил дома "Уралу" (0:2). Таким образом, в этом розыгрыше чемпионата России махачкалинский клуб забил 13 голов – это худший результат в истории турнира.
Ранее в сезоне-2000 игроки нижегородского "Локомотива" смогли отличиться 16 раз, а в сезоне 2017/18 "СКА-Хабаровск" повторил результат железнодорожников.
При 13 забитых мячах "Анжи" одержал пять побед – лучший результат среди команд, отличившихся меньше 18 раз. (Денис Аль-Юсифи)
Клубы с наименьшим количеством забитых голов в ЧР за сезон:
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Победы
|
Анжи
|
2018/19
|
30
|
5
|
Локомотив НН
|
2000
|
30
|
3
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
30
|
2
|
Томь
|
2016/17
|
30
|
3
|
Уралан
|
2000
|
30
|
2
|
Тюмень
|
1998
|
30
|
2
|
Шинник
|
2006
|
30
|
1
Опрос
Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Загрузка...