16:44 | Футбол — РПЛ

"Анжи" установил антирекорд чемпионатов России

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В матче 30-го тура российской премьер-лиги "Анжи" с сухим счетом уступил дома "Уралу" (0:2). Таким образом, в этом розыгрыше чемпионата России махачкалинский клуб забил 13 голов – это худший результат в истории турнира.

Ранее в сезоне-2000 игроки нижегородского "Локомотива" смогли отличиться 16 раз, а в сезоне 2017/18 "СКА-Хабаровск" повторил результат железнодорожников.

При 13 забитых мячах "Анжи" одержал пять побед – лучший результат среди команд, отличившихся меньше 18 раз. (Денис Аль-Юсифи)

Клубы с наименьшим количеством забитых голов в ЧР за сезон:

Клуб

Сезон

Матчи

Победы

Анжи

2018/19

30

5

Локомотив НН

2000

30

3

СКА-Хабаровск

2017/18

30

2

Томь

2016/17

30

3

Уралан

2000

30

2

Тюмень

1998

30

2

Шинник

2006

30

1
Анжи – Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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