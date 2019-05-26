"Анжи": "Если вылетать, то так"

"Анжи" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографии, сделанные после поражения от "Урала" (0:2) в матче 30-го тура премьер-лиги. Подопечные Магомеда Адиева заняли предпоследнее место и напрямую вылетели в Олимп-ФНЛ.

- Если вылетать, то так, - говорится в официальном Твиттере "Анжи". Там же опубликованы фотографии, на которых фанаты поддерживают комаду и главного тренера.

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