14:37 | Футбол — РПЛ

Антон Миранчук: "В душе буду переживать за наших в еврокубках"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после тренировки на базе в Баковке сказал, что сегодня собирается посмотреть матчи "Краснодара" и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы. "Быки" – ближайший соперник красно-зеленых в чемпионате России. Их матч состоится в воскресенье, 17 марта.

– Будете смотреть матчи Лиги Европы?

– Да, конечно. Интересно посмотреть.

– А болеть, переживать?

– В любом случае, когда играет в еврокубках российская команда – приятно смотреть. Интересно, как выглядит. Поэтому, где-то в душе – да.

– Есть ли ребята в "Краснодаре", за которых будете персонально переживать?

– Таких нет.

– А в "Валенсии"?

– (смеется) Нет. (Андрей Михайлов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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