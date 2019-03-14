Антон Миранчук: "Краснодару" будет тяжело после Лиги Европы? Спросите у них"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук не захотел оценивать то, успеет ли "Краснодар" восстановиться к их очному матчу 20-го тура чемпионата России. Сегодня "быки" проведут ответную игру 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии".

– Какой из трех матчей весенней части можете назвать лучшим по своей игре? Или какой-то отрезок?

– Тяжело сказать, все игры были равны. Где-то играли на третий день, поэтому на Кубок (против "Рубина". – Прим. "СЭ") было сложнее. При этом в целом картинка есть, приятно смотреть. Физически все готовы отлично. Есть, над чем работать, но мне кажется, что мы готовы отлично.

– Вы в Лиге чемпионов играли через два дня на третий. Как думаете, "Краснодару" в этом плане будет тяжело?

– Я и вы здесь, чтобы говорить о нас. Про "Краснодар" можете у них спросить, насколько они будут физически готовы и какая у них будет мотивация.

– А вам тогда было тяжело?

– Естественно. Надо уметь восстановиться и найти силы на воскресную игру. Это уже от них будет зависеть, как они подойдут к нашему матчу. (Андрей Михайлов)

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