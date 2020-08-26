Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

— Отсутствие Баринова и Миранчука в плане класса поможет. В плане состава усложняет подготовку, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Это добавило сложностей.

Задача Марата Быстрова сыграть так, чтобы команда победила. Он работал со мной в «Тамбове». Если бы я не видел его потенциал, то не приглашал бы. Главный его плюс — умение сыграть на нескольких позициях.

Я всегда говорю, что мои футболисты — самые лучшие. И мы всегда ломаем голову, кого ставить в основу. Это не может не радовать.