Андрей Костин: "ВТБ за 8 лет погасит долги "Динамо"

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что его организация за 8 лет погасит долги "Динамо", которые составляют 5 миллиардов рублей.

- Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей), - приводит ТАСС слова Костина. - Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются.

Напомним, ВТБ приобрел "Динамо" в апреле 2019 года. В минувшем сезоне бело-голубые заняли 12-е место в премьер-лиге.

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