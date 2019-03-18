Андрей Ещенко: "Зенит" простил "Спартак", когда попал в штангу"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что ничья - закономерный итог встречи. Футболист пропускал игру, он продолжает восстановление от травмы.

- Создали очень много моментов. Надо было реализовывать, забивать, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Ещенко. - Кстати, и "Зенит" тоже создавал моменты. Простил нас, когда в штангу попали. Думаю, ничья - закономерный итог. Если бы кто-то забил второй, игра была бы еще более интересной. Конечно, мы недовольны, потому что должны побеждать и двигаться вверх по турнирной таблице.

Дзюба? Не скажу, что он много сегодня выиграл единоборств. Сегодня верх наши весь сняли.