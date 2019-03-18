07:06 | Футбол — РПЛ

Андрей Ещенко: "Зенит" простил "Спартак", когда попал в штангу"

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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что ничья - закономерный итог встречи. Футболист пропускал игру, он продолжает восстановление от травмы.

- Создали очень много моментов. Надо было реализовывать, забивать, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Ещенко. - Кстати, и "Зенит" тоже создавал моменты. Простил нас, когда в штангу попали. Думаю, ничья - закономерный итог. Если бы кто-то забил второй, игра была бы еще более интересной. Конечно, мы недовольны, потому что должны побеждать и двигаться вверх по турнирной таблице. 

Дзюба? Не скажу, что он много сегодня выиграл единоборств. Сегодня верх наши весь сняли. 

Дополнительная информация

https://spartak.com/videos/21813479/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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