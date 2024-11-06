Аршавин: «Не хочу говорить, что Роша какой-то злостный преступник»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о потасовке в матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:0).

— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?

— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...

— На несколько матчей.

— Он ударил человека, а это дисквалификация больше, чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.

На 54-й минуте встречи на поле произошла драка, в результате которой защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник красно-белых Руслан Литвинов были удалены.

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