Александр Точилин: «Я давно не в «Динамо», но следил за родным клубом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ. Сочинцы вырвали победу благодаря голу Александра Карапетяна на 90-й минуте. Точилин почти всю карьеру игрока (с 1995 по 2008 год) провел в «Динамо».

— Планировали заменами поддержать темп. Рассчитывали на Александра Карапетяна, который славится голами на последних минутах, — сказал Точилин в эфире «Матч премьер». — Приятно побеждать на таком стадионе, а с учетом турнирной таблицы эти три очка для нас золотые.

В перерыве «Динамо» за счет замен усилило игру. Мы пропустили два необязательных мяча, но наверное тем и прекрасен футбол.

— Нет какой-то ложки дегтя, что вы обыграли «Динамо»?

— Я давно не в «Динамо», но это мой родной клуб, я за ним следил, переживал. Но побеждать всегда приятно, а на таком стадионе — вдвойне.