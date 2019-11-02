Александр Точилин: «Пропустили обидные мячи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Тамбова» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Сочинцы уступили на своем поле.

— Пропустили обидные мячи, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Точилин. — Свои моменты в конце не использовали. Наверное, и удача была не на нашей стороне. «Тамбов» не создал нам больших проблем. А пропущенные мячи — следствие наших собственных ошибок.