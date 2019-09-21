Александр Соболев: «Жаль, что не удалось забить «Ахмату» чуть раньше»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев посетовал, что ему не удалось забить в матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» раньше 93-й минуты.

— До конца верил, что забьем гол. Жаль, что не получилось сделать это чуть раньше, — приводит слова Соболева пресс-служба самарского клуба.

После ничьей в Грозном «Крылья Советов» расположились на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 12-й строчке.