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Александр Соболев: «Жаль, что не удалось забить «Ахмату» чуть раньше»

16:32
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев посетовал, что ему не удалось забить в матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» раньше 93-й минуты.

— До конца верил, что забьем гол. Жаль, что не получилось сделать это чуть раньше, — приводит слова Соболева пресс-служба самарского клуба.

После ничьей в Грозном «Крылья Советов» расположились на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 12-й строчке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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