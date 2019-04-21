Александр Самедов: "Четыре команды будут биться за вторую строчку"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" заявил, что четыре команды премьер-лиги будут бороться за второе место.

– Как считаете, чемпион этого сезона РПЛ уже определен?

– Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как "Зенит" вырвал победу... Чемпионская победа.

– Какой будет первая тройка по итогам турнира?

– "Зенит" оторвался. А "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак", который сегодня, уверен, победит, – четыре претендента на два места.

– Говорят, что ЦСКА – это ключевая команда в гонке. Потому что у армейцев остались встречи с лидерами, исходя из которых и будет сформированная итоговая таблица. Согласны?

– Нет, не согласен. Каждый двигается от игры к игре, и у каждой команды свой календарь. Опять же: эта четверка будет биться за вторую строчку. Будет интересно. (Илья Егоров)

Напомним, Самедов перешел в "Крылья Советов" 13 января. До этого он выступал за "Спартак" с зимы 2017 года. В составе красно-белых Самедов выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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