Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться, борьба за чемпионство продолжается"

Президент "Зенита" Александр Медведев призвал команду не расслабляться в оставшихся играх сезона. По итогам 24-го тура сине-бело-голубые лидируют в таблице, опережая ближайшего преследователя "Локомотив" на 8 очков. Накануне петербуржцы одолели "Краснодар" со счетом 3:2.

- К этому матчу можно подбирать любые эпитеты в превосходной степени, они не будут преувеличением, - цитирует ТАСС Медведева. - Неслучайно матч вызвал восторг, в нем была драматургия, высокий уровень противостояния и самоотдачи игроков, темп, голы-красавцы, борьба до последних минут. Даже тот конфликт, который разгорелся в конце игры, показал, насколько игроки были вовлечены в процесс, что они отдавались полностью. Если таких матчей у нас будет больше, а их будет больше, это станет залогом развития нашего футбола, молодые футболисты будут появляться, и толчок, который нам дал прошлогодний чемпионат мира, не уйдет в песок.

Арифметика еще не дает оснований заявлять о том, что "Зенит" - чемпион, нужно аккуратнее к этому подходить. Очень хочется верить, что "золотой" матч не за горами, конкуренты будут бороться за место под солнцем, за места в Лиге чемпионов, расслабляться нельзя ни в коем случае, я уверен, что ни у кого нет таких мыслей, рано думать о праздничном банкете. Тем более впереди игра с "Динамо", которое сыграло вничью с "Краснодаром", суперматч с ЦСКА, выезд в Грозный, где "Ахмат" бывает негостеприимным. Нас ожидает захватывающее окончание нашего чемпионата, думаю, будет много эмоций и много красивых результативных игр.