Александр Карапетян: «Победа над «Динамо» далась тяжело»

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян, забивший победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ прокомментировал исход встречи, а также ответил на вопрос о возможной отставке тренера соперника.

— Морально тяжелая игра, — сказал Карапетян. — Вели 1:0, два гола после перерыва получили, но все равно сделали хороший камбек и выиграли.

— Когда выходили на замену, были предчувствия, что забьете?

— Всегда хочу гол забить, помочь команде — это же моя работа.

— Понимаете, что этим голом можете отправить в отставку главного тренера «Динамо»?

— Конечно, жалко, но это футбол. Проигрываешь — вылетаешь, выигрываешь — все радуются. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)