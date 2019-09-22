Александр Карапетян: «Победа над «Динамо» далась тяжело»
16:47
Нападающий «Сочи» Александр Карапетян, забивший победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ прокомментировал исход встречи, а также ответил на вопрос о возможной отставке тренера соперника.
— Морально тяжелая игра, — сказал Карапетян. — Вели 1:0, два гола после перерыва получили, но все равно сделали хороший камбек и выиграли.
— Когда выходили на замену, были предчувствия, что забьете?
— Всегда хочу гол забить, помочь команде — это же моя работа.
— Понимаете, что этим голом можете отправить в отставку главного тренера «Динамо»?
— Конечно, жалко, но это футбол. Проигрываешь — вылетаешь, выигрываешь — все радуются. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи