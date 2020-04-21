В понедельник РФС обсудит с клубами РПЛ завершение чемпионата

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал итоги видеоконференции УЕФА с представителями 55 ассоциаций по вопросу доигровки сезона.

— Прежде всего хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА. По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности.

УЕФА считает, что все контрольные матчи, о которых договорились национальные ассоциации, должны быть сыграны. Некоторые из них пройдут уже осенью, другие — в следующем году. Обсуждаются форматы финальных турниров U-21, U-19 (юноши) и U-17 (девушки), а также даты проведения женского ЧЕ. Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации.

В четверг состоится Исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня. В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр, — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Чемпионат можно завершить досрочно. УЕФА больше не угрожает исключением из еврокубков