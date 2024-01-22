Леон Кемстач из сериала «Слова пацана» рассказал, кого считает своим кумиром

В интервью «Правилам жизни» Леон Кемстач, сыгравший Андрея (Пальто) в «Слове пацана», поделился, кого среди актеров считает своим творческим ориентиром.

«Мой большой кумир — Райан Гослинг. Он одинаково виртуозно играет и глубокую драматическую роль в «Бегущем по лезвию», и Кена в «Барби». Спектр образов безграничен: он может сыграть толстого, слепого, злого, влюбленного, сумасшедшего — кого угодно. Это ориентир», — рассказал он.

Кемстач добавил, что за время съемок в сериале пропустил почти половину учебного года, и сейчас взял небольшой перерыв от актерской работы, но в будущем планирует сниматься дальше.