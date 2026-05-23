«Динамо» — «Урал»: махачкалинцы ведут 1:0 после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» обыгрывает «Урал» по итогам первого тайма в ответном VK Видео переходном матче — 1:0.

Единственный гол забил Гамид Агаларов, который на 39-й минуте реализовал пенальти.

В первом тайме по желтой карточке получили защитник махачкалинцев Ильяс Ахмедов и защитник екатеринбуржцев Силвие Бегич.

Игра проходит на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Первый переходной матч команд состоялся 20 мая в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счетом 1:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча.

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23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)

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