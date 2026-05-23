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«Динамо» — «Урал»: махачкалинцы ведут 1:0 после первого тайма

Алина Савинова

Махачкалинское «Динамо» обыгрывает «Урал» по итогам первого тайма в ответном VK Видео переходном матче — 1:0.

Единственный гол забил Гамид Агаларов, который на 39-й минуте реализовал пенальти.

В первом тайме по желтой карточке получили защитник махачкалинцев Ильяс Ахмедов и защитник екатеринбуржцев Силвие Бегич.

Игра проходит на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Первый переходной матч команд состоялся 20 мая в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счетом 1:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Урал

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Урал
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1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
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