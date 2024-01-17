Акинфеев — о начале карьеры: «И за пивом бегал, и мячи таскал. Времена были золотые»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о порядках внутри команды в начале своей карьеры.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году, когда ему еще не исполнилось 17 лет.

«Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: «Э, Акинфей, молодой, иди сюда». Я говорю: «Да, Андрюш». Подхожу, он мне деньги дает: «За пивком сгоняй». Пошел, конечно! Принес пиво им — «Хайнекен», как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», — рассказал Акинфеев.

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».