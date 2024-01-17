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Сегодня, 12:00

Акинфеев — о начале карьеры: «И за пивом бегал, и мячи таскал. Времена были золотые»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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31 мая 2003. Самара. Игорь Акинфеев в дебютном матче против «Крыльев Советов».
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о порядках внутри команды в начале своей карьеры.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году, когда ему еще не исполнилось 17 лет.

«Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: «Э, Акинфей, молодой, иди сюда». Я говорю: «Да, Андрюш». Подхожу, он мне деньги дает: «За пивком сгоняй». Пошел, конечно! Принес пиво им — «Хайнекен», как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», — рассказал Акинфеев.

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев после дебютного матча с &laquo;Крыльями Советов&raquo;, в&nbsp;котором он&nbsp;отбил пенальти. «Эй, Акинфей, молодой, за пивком сгоняй!» Как 16-летний вратарь попал в основу ЦСКА

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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