ЦСКА и "Динамо"​ определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 5 мая, начало – в 16.30 по московскому времени.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Ефремов, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Жиронкин, Нисимура, Эрнандес, Н’Диайе.

Стартовый состав "Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Соу, Рауш, Черных, Марков.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка. "Динамо" располагается на 12-й строчке, набрав 29 баллов.

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