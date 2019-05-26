"Ахмат" – "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Ростова" на заключительный 30-й тур чемпионата России. Встреча начнется в 14.00 (мск).

Стартовый состав "Ахмата": Городов – Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Нижич – Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл – Мбенг.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Харин, Шиманьски, Митришев, Балай.

Стартовый состав "Ростова": Песьяков – Логашов, Чернов, Плиев, Сигурдссон, Хаджикадунич – Гацкан, Ионов, Глебов, Зайнутдинов – Шомуродов.

Запасные: Абаев, Новосельцев, Калачев, Мевля, Щадин, Попов, Вебер, Сигурдарсон.

"Ахмат" с 39 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" – 41 балл и 7-я строчка.

"Ахмат" – "Ростов": 26 мая, онлайн-трансляция, 30-й тур, РПЛ, начало – 14.00 (мск).

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