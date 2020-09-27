«Ахмат» прервал серию из трех поражений, победив «Урал»

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

В составе грозненцев отличились нападающий Георгий Мелкадзе и полузащитник Бернард Бериша (с пенальти). На 38-й минуте защитник гостей Стефан Страндберг заработал пенальти в ворота своей команды и оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Вратарь гостей Илья Помазун отразил 11-метровый в исполнении форварда грозненцев Владимира Ильина.

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 13 очков. «Урал» остается на 11-й строчке с 10 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (1:0)

Голы: Мелкадзе, 2 (1:0). Бериша, 57 — с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Ильин, 40 (вратарь)

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Быстров, Анхель, Ненахов, Тимофеев (Умаев, 74), Ильин (Кармаев, 82), Бериша (Иванов, 73), Харин (Садулаев, 61), Исмаэл (Швец, 60), Мелкадзе.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Страндберг, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Бавин, 34), Егорычев (Магомадов, 77), Йовичич (Емельянов, 51), Калинин, Эль-Кабир, Мишкич (Рыков, 40), Панюков (Караев, 77).

Предупреждения: Страндберг, 24. Харин, 32. Бериша, 42. Ненахов, 46. Рыков, 64. Садулаев, 78. Кармаев, 85. Швец, 90+2.

Удаление: Страндберг, 38.

Судьи: Кукуян (Сочи). Кобзев (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Панин (Дмитров). Болховитин (Ленинградская область).

27 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».