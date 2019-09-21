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«Ахмат» — «Крылья Советов»: правильно ли засчитан гол гостей?

16:14
«Ахмат» — «Крылья Советов»: правильно ли засчитан гол гостей?
«Ахмат» — «Крылья Советов»: правильно ли засчитан гол гостей?

На 90+4-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов»? (1:1) бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым приняла верное решение, засчитав гол гостей.

В том эпизоде первый ассистент Николай Еремин правильно не зафиксировал положение «вне игры» у автора гола Карпова: игрок самарцев в момент передачи партнера не забежал за линию офсайда, он располагался на одной линии с мячом. (Александр Бобров)

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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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