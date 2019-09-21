На 90+4-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов»? (1:1) бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым приняла верное решение, засчитав гол гостей.

В том эпизоде первый ассистент Николай Еремин правильно не зафиксировал положение «вне игры» у автора гола Карпова: игрок самарцев в момент передачи партнера не забежал за линию офсайда, он располагался на одной линии с мячом. (Александр Бобров)