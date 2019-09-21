На 28-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» арбитр Станислав Васильев сначала отменил, а затем засчитал взятие ворот гостей, в итоге приняв верное решение.

Поначалу судья зафиксировал у автора гола Понсе положение «вне игры», отреагировав на сигнал первого ассистента Николая Еремина. Однако затем он получил подсказку и после небольшой паузы указал на центр поля. Дело в том, что мяч к Понсе отлетел от игрока «Крыльев Советов» Антона. В такой ситуации ни о каком офсайде не может быть и речи. Вопрос только в том, кто подсказал Васильеву (резервный судья Игорь Панин?) и как он увидел детали случившегося. (Александр Бобров)