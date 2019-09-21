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«Ахмат» — «Крылья Советов»: почему засчитан гол хозяев?

15:05
Эпизод матча. Эпизод матча. Эпизод матча. Эпизод матча. Эпизод матча.
Эпизод матча.
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На 28-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» арбитр Станислав Васильев сначала отменил, а затем засчитал взятие ворот гостей, в итоге приняв верное решение.

Поначалу судья зафиксировал у автора гола Понсе положение «вне игры», отреагировав на сигнал первого ассистента Николая Еремина. Однако затем он получил подсказку и после небольшой паузы указал на центр поля. Дело в том, что мяч к Понсе отлетел от игрока «Крыльев Советов» Антона. В такой ситуации ни о каком офсайде не может быть и речи. Вопрос только в том, кто подсказал Васильеву (резервный судья Игорь Панин?) и как он увидел детали случившегося. (Александр Бобров)

Ахмат — Крылья Советов

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Офсайд
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