Агент защитника «Сан-Паулу» Велингтона о возможном переходе в «Зенит»: «Никаких переговоров не ведем»

Агент Тео Круз, представляющий интересы защитника «Сан-Паулу» Велингтона прокомментировал «СЭ» новость об интересе «Зенита» к футболисту.

Ранее издание Somosfanaticos сообщило, что клуб из Санкт-Петербурга близок к покупке 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

«В Бразилии в последнее время все чаще говорят о том, что Велингтон может оказаться в «Зените» зимой. Этот российский клуб заинтересован в игроке. Мы слышали об этом. Но со мной и с игроком никто не связывался из руководства «Зенита», мы никаких переговоров не ведем», — сказал Круз «СЭ».

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу», у него 2 гола и 10 результативных передач в 115 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.

В сентябре футболист был близок к переходу в ЦСКА, но трансфер сорвался в последний день летнего трансферного окна.