Агент Бийола: «Хотим попросить у ЦСКА отпуск до июля. У Яки не было выходных после завершения чемпионата России»

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА и сборной Словении Яки Бийола, рассказал, когда его клиент вернется в расположение московского клуба.

Сегодня, 14 июня, футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр.

«Бийол только вчера покинул расположение сборной, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Хотим попросить у ЦСКА отпуск до июля. У Яки не было выходных после завершения чемпионата России. Он чувствует себя очень усталым. Но сперва все нужно обсудить с клубом».

Агент выразил надежду, что московским клуб даст отдохнуть 23-летнему словенцу

«Бийолу действительно нужны выходные. Сегодня Яка приехал к своей семье, к концу недели поедет на море», — сказал он.

Отметим, что защитник принял участие во всех четырех матчах сборной Словении в Лиге наций.

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.