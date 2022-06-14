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Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил решение о введении пяти замен в одном матче на постоянной основе.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет — 22 игрока, а количество замен оставалось прежним. Была несостыковка. Если в распоряжении большее количество игроков, почему бы их не выпускать», — сказал Семак ТАСС.

«Что касается того, кому это даст преимущество, — это вопрос сложный. Зависит от того, насколько та или иная команда полноценно укомплектована, есть ли в распоряжении 18-20 футболистов в обойме», — добавил главный тренер «Зенита», отвечая на вопрос о том, могут ли новые правила помочь его команде на внутренней арене.

13 июня Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение утвердить на постоянной основе правило, разрешающее командам использовать пять замен в одном матче. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14905169

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Основные источники исследования

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Сергей Семак
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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6
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