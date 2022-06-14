Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил решение о введении пяти замен в одном матче на постоянной основе.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет — 22 игрока, а количество замен оставалось прежним. Была несостыковка. Если в распоряжении большее количество игроков, почему бы их не выпускать», — сказал Семак ТАСС.

«Что касается того, кому это даст преимущество, — это вопрос сложный. Зависит от того, насколько та или иная команда полноценно укомплектована, есть ли в распоряжении 18-20 футболистов в обойме», — добавил главный тренер «Зенита», отвечая на вопрос о том, могут ли новые правила помочь его команде на внутренней арене.

13 июня Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение утвердить на постоянной основе правило, разрешающее командам использовать пять замен в одном матче. Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.