Агент Николсона — об уходе нападающего в «Клермон»: «Победители остаются сильными даже в моменты падений»
Агент Ненад Портега в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход нападающего «Спартака» Шамара Николсона в «Клермон» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.
«Спартак» — великий клуб, Шамар отлично провел первые полгода в команде. Завоеванный Кубок России не забудется. Это было для всех болельщиков «Спартака», самых больших болельщиков в России. К сожалению, прошлый сезон будет не очень хорошим воспоминанием, но Шамар — сильный человек и отличный игрок. Мы продолжаем идти вперед, как и всегда.
Футбол — это жизнь: бывают и взлеты, и падения. Победители остаются сильными даже в моменты падений. Мы идем дружно, Шамар всегда отдавал всего себя для клуба, а клуб давал все, что нужно, ему. Так что, может быть, когда-нибудь он снова наденет футболку «Спартака». Для него это всегда было и будет честью», — сказал Портега «СЭ».
26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел за красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.
Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0