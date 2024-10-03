Агент Магкеева: «Будем верить, что травмы позади, и он будет прибавлять с каждым матчем»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Пари НН» Станислава Магкеева, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре своего клиента.

«Сейчас Станислав чувствует себя хорошо. Он выкладывается в играх за «Пари НН». Будем верить, что травмы останутся позади, и футболист будет прибавлять с каждым матчем», — сказал Клюев «СЭ».

Магкеев в этом сезоне провел 6 матчей и не отличился результативными действиями.