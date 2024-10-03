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Сегодня, 21:58

Глушаков будет выступать за «СКА-Ростов» в медиалиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил, что будет играть за «СКА-Ростов» в медиалиге.

«Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе!», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Также 37-летний полузащитник подчеркнул, что не покидает «Химки». Глушаков выступает за подмосковную команду с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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