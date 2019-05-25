Адиев задействует много молодых игроков в матче с "Уралом"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев надеется, что его молодые футболисты проявят себя в матче 30-го тура чемпионата России против "Урала", информирует официальный сайт махачкалинцев. Встреча пройдет завтра, 26 мая.

– Против "Рубина" сыграло достаточно много молодых ребят. В таком же количестве молодые футболисты выйдут и на заключительный матч?



– Да, в Казани сыграло много молодежи. Они проявили себя достаточно неплохо. С "Уралом" их будет задействовано еще больше. Надеюсь, неплохую игру с "Рубином" они закрепят и во встрече против "Урала", – приводит слова Адиева пресс-служба "Анжи".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр