13:09 | Футбол — РПЛ

Адиев задействует много молодых игроков в матче с "Уралом"

0
Обсудить

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев надеется, что его молодые футболисты проявят себя в матче 30-го тура чемпионата России против "Урала", информирует официальный сайт махачкалинцев. Встреча пройдет завтра, 26 мая.

– Против "Рубина" сыграло достаточно много молодых ребят. В таком же количестве молодые футболисты выйдут и на заключительный матч?

– Да, в Казани сыграло много молодежи. Они проявили себя достаточно неплохо. С "Уралом" их будет задействовано еще больше. Надеюсь, неплохую игру с "Рубином" они закрепят и во встрече против "Урала", – приводит слова Адиева пресс-служба "Анжи".

Анжи – Урал

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

ВАР в РПЛ: вы за или против?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/magomed_adiev_s_uralom_sigraet_molodej250519/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ