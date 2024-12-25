Адиев ответил на вопрос, дорос ли Садулаев до топ-клуба РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

«Лечи и его отец очень скрупулезно относятся к его карьере. Думаю, они примут правильное решение для него и клуба. Он воспитанник «Ахмата». Думаю, с клубом они найдут точки соприкосновения. Дорос ли Садулаев до топ-клуба? Если «Ахмат» будет усиливать свой состав для борьбы за пятерку, Лечи есть смысл остаться, это его родной клуб. Но если больших финансовых возможностей для борьбы за высокие места у клуба нет, то по спортивному могу понять желание Лечи пойти на повышение и добиваться более высоких целей», — сказал Адиев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до лета 2025 года.