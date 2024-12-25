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Сегодня, 18:10

Адиев ответил на вопрос, дорос ли Садулаев до топ-клуба РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

«Лечи и его отец очень скрупулезно относятся к его карьере. Думаю, они примут правильное решение для него и клуба. Он воспитанник «Ахмата». Думаю, с клубом они найдут точки соприкосновения. Дорос ли Садулаев до топ-клуба? Если «Ахмат» будет усиливать свой состав для борьбы за пятерку, Лечи есть смысл остаться, это его родной клуб. Но если больших финансовых возможностей для борьбы за высокие места у клуба нет, то по спортивному могу понять желание Лечи пойти на повышение и добиваться более высоких целей», — сказал Адиев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до лета 2025 года.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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