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Экс-игрок ЦСКА Рахимич: «Кубок УЕФА — самый важный момент в истории каждого из нас и клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич рассказал самом главном воспоминании в московском клубе.

«Конечно, Кубок УЕФА — самый важный момент в истории каждого из нас и клуба. Это европейский трофей, который было очень тяжело завоевать, а воспоминания об этом останутся на всю жизнь. Мы были дружной командой, как одна семья. Мы были вместе — каждый за каждого. Эта атмосфера внутри и давала результаты. Газзаев — темпераментный, жесткий человек, который требовал и научил нас быть такими, какими мы были. Он посадил в нас этот стержень победы», — сказал Рахимич в интервью CSKA on tour.

Рахимич играл в ЦСКА с 2001-го по 2014 года. С армейцами он 5 раз становился чемпионом России, 7 раз обладателем Кубка России, 5 раз выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок УЕФА-2004/05.

Источник: https://vk.com/video-30738633_456251484
Элвер Рахимич
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Химки» почти рассчитались с тренерским штабом Талалаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

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Зенит

 6
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Данила Прохин

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