Президент «Урала» Иванов — о Шатове: «Сейчас он не тренируется из-за запрета врачей»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника команды Олега Шатова после травмы.

«Пока Олег готовится к этому сезону. Будет он играть или не будет, как здоровье позволит. У нас с ним открытый контракт до конца карьеры. Мы на него надеемся. Если у него будет получаться, то приедет к нам и будет играть, если не будет получаться, то не приедет. Сейчас он не тренируется из-за запрета врачей», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями.