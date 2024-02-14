Узбекистанский «Андижан» приобрел форварда молодежного ЦСКА Згурского

Клуб из Узбекистана «Андижан» подписал нападающего молодежной команды ЦСКА Луку Згурского.

«Игрок, которому в этом году исполнится 19 лет, является нападающим», — сообщает пресс-служба клуба.

Этим летом футболист стал игроком молодежной команды ЦСКА, за которую сыграл 19 матчей в Молодежной футбольной лиге (МФЛ), забив 5 голов. Згурский вызывался в сборную России до 21 года, за которую провел два матча, где голевыми действиями не отметился.

Рыночная стоимость россиянина составляет 100 тысяч евро.