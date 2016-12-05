Жулиану: "Спартак" не играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает жизнь"

Полузащитник "Зенита" Жулиану во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что соперничество со "Спартаком" носит особенный характер. Однако, по словам бразильца, лидерство красно-белых вполне объяснимо.
– Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со "Спартаком", – цитирует Жулиану официальный сайт "Зенита". – На "Петровском" мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/05/mikhail-kerzhakov-i-zhuliano-prinyali-uchastie-v-onlayn-konferentsii-s-regionalnymi-fan-klubami/
Buldozer46
помнятся ухмылки игроков зенита после разговоров о судействе в матче со Спартаком, а теперь ноют хлеще других, особенно их тренер нытик, еще не успел приехать, а уже кричал про судейство
09:54 6 декабря
честный человечишко
Ничуво (или ничаво?) не понял.
07:59 6 декабря
EstMaza
У этого идиота стандартный набор фраз. У укров научился стравливать людей. И Луча тоже оттуда. Большая ошибка "Зенита".
07:16 6 декабря
terebun
Жулиану видимо не знает как Спартак сливает игры... но этой команде в СМИ все прощается т.к статьи все заказные, а спецы футбола из команды ПИЩЕВИК. Мне жаль Жулиано, но ему придется ( может быть ) ознакомиться с результатами игры Срамтака в Европе... Там этих ПСОВ судьи быстро поставят на место... а играть иначе они не умеют.
05:59 6 декабря
trybachok
Зенит-нытики
05:12 6 декабря
Бен Ричардс
Получается забавная картинка. "Жулиано и Ко" ну очень хотят стать чемпионами (видимо из-за размера призовых), но при этом рассматривают вытекающее из этого участие в Лиге Чемпионов как дополнительную не очень приятную и обременительную нагрузку, почти повинность (видимо тоже из-за размера призовых). А может, ну их - это чемпионство,еврокубки, а за одно и призовые?
03:18 6 декабря
neva79
Юмнов, ты сегодня игру ту смотрел, или амкар??? о чем ты говоришь???)
01:27 6 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
то цыган, теперь эти заныли. играть надо, а не языками чесать. мартышки.
01:27 6 декабря
Немешок
Кто о чем,а девочки о Спартаке. Слабакам только и остается что Зеныть
01:20 6 декабря
Obl2007
А в прошлых годах играл ? НЫТИКИ !
00:56 6 декабря
С.Мороз
Опять ноют!!Да говорите вы о своих командах,что хоть вы во всех интервью Спартак вспоминаете))А потом утверждаете что Зеня самый популярный...просто смешно!!!Сами игроки и тренеры Зенита в каждом интервью про Спартак..ну ей богу уже всем смешно.))
00:52 6 декабря
serzheo
Абсолютный середняк чего-то пыжится. Будем посмотреть, по весне, что за клуб такой нарисовался.
00:51 6 декабря
merniloskut
Букер - если у Зенита убрать Газпрём, или наоборот, то останется кто-то один, и это будет не Зенит... Что до Спартака, то от ЛУКОЙЛа мы сами с радостью бы отказались, но пока не судьба. Однако Спартак всегда останется Спартаком ибо за нас народ по всей стране и за её пределами! А за вашу голубую прослойку исключительно газовые работники (по нужде), да часть жителей Питера...
00:45 6 декабря
Xen1um
serzheo, стелите себе соломку в оправдании поражения, какая слабость
00:39 6 декабря
NF
Самое верное из того, что можно сказать про "Спартак"...
00:37 6 декабря
serzheo
Таки так и есть, Спам рвется в чемпионы из-за угла. Они никогда не удержат победы, даже если получат её, как Лестер.
00:30 6 декабря
Юмнов
Жулик, не забывай о человеческом факторе в игре Зенита - о судьях. Жуликах.
00:11 6 декабря
Obl2007
=TeoDor===============Красиво сказал про зенит миллеровский
00:09 6 декабря
Obl2007
Красиво сказал про зенит миллеровский
00:08 6 декабря
Jean4
Излучение Промкооперации и Пищев, Причем тут ЦКГ никак не пойму?
00:03 6 декабря
Букер
merniloskut а по сути сказанного? ведь он прав, мясо обделалось в ЛЕ, в КР, вместо них очки для РФ зарабатывают другие, и что самое смешное, мясо и в таком случае не станет чемпионом)))
23:53 5 декабря
Айртон
Ещё неизвестно преимущество это или недостаток.) Игра в ЛЧ - это спарринг с сильными соперниками.) А Спартак в отличие от З, Р и Ц лишён такой возможности.
23:51 5 декабря
merniloskut
Победили они... Судейке Иванову, продажной... - спасибо говори на своём родном!((
23:46 5 декабря