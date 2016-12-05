23:31 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Жулиану: "Спартак" не играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает жизнь"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что соперничество со "Спартаком" носит особенный характер. Однако, по словам бразильца, лидерство красно-белых вполне объяснимо.

– Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со "Спартаком", – цитирует Жулиану официальный сайт "Зенита". На "Петровском" мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/05/mikhail-kerzhakov-i-zhuliano-prinyali-uchastie-v-onlayn-konferentsii-s-regionalnymi-fan-klubami/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Buldozer46

помнятся ухмылки игроков зенита после разговоров о судействе в матче со Спартаком, а теперь ноют хлеще других, особенно их тренер нытик, еще не успел приехать, а уже кричал про судейство

09:54 6 декабря

честный человечишко

Ничуво (или ничаво?) не понял.

07:59 6 декабря

EstMaza

У этого идиота стандартный набор фраз. У укров научился стравливать людей. И Луча тоже оттуда. Большая ошибка "Зенита".

07:16 6 декабря

terebun

Жулиану видимо не знает как Спартак сливает игры... но этой команде в СМИ все прощается т.к статьи все заказные, а спецы футбола из команды ПИЩЕВИК. Мне жаль Жулиано, но ему придется ( может быть ) ознакомиться с результатами игры Срамтака в Европе... Там этих ПСОВ судьи быстро поставят на место... а играть иначе они не умеют.

05:59 6 декабря

trybachok

Зенит-нытики

05:12 6 декабря

Бен Ричардс

Получается забавная картинка. "Жулиано и Ко" ну очень хотят стать чемпионами (видимо из-за размера призовых), но при этом рассматривают вытекающее из этого участие в Лиге Чемпионов как дополнительную не очень приятную и обременительную нагрузку, почти повинность (видимо тоже из-за размера призовых). А может, ну их - это чемпионство,еврокубки, а за одно и призовые?

03:18 6 декабря

neva79

Юмнов, ты сегодня игру ту смотрел, или амкар??? о чем ты говоришь???)

01:27 6 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

то цыган, теперь эти заныли. играть надо, а не языками чесать. мартышки.

01:27 6 декабря

Немешок

Кто о чем,а девочки о Спартаке. Слабакам только и остается что Зеныть

01:20 6 декабря

Obl2007

А в прошлых годах играл ? НЫТИКИ !

00:56 6 декабря

С.Мороз

Опять ноют!!Да говорите вы о своих командах,что хоть вы во всех интервью Спартак вспоминаете))А потом утверждаете что Зеня самый популярный...просто смешно!!!Сами игроки и тренеры Зенита в каждом интервью про Спартак..ну ей богу уже всем смешно.))

00:52 6 декабря

serzheo

Абсолютный середняк чего-то пыжится. Будем посмотреть, по весне, что за клуб такой нарисовался.

00:51 6 декабря

merniloskut

Букер - если у Зенита убрать Газпрём, или наоборот, то останется кто-то один, и это будет не Зенит... Что до Спартака, то от ЛУКОЙЛа мы сами с радостью бы отказались, но пока не судьба. Однако Спартак всегда останется Спартаком ибо за нас народ по всей стране и за её пределами! А за вашу голубую прослойку исключительно газовые работники (по нужде), да часть жителей Питера...

00:45 6 декабря

Xen1um

serzheo, стелите себе соломку в оправдании поражения, какая слабость

00:39 6 декабря

NF

Самое верное из того, что можно сказать про "Спартак"...

00:37 6 декабря

serzheo

Таки так и есть, Спам рвется в чемпионы из-за угла. Они никогда не удержат победы, даже если получат её, как Лестер.

00:30 6 декабря

Юмнов

Жулик, не забывай о человеческом факторе в игре Зенита - о судьях. Жуликах.

00:11 6 декабря

Obl2007

=TeoDor===============Красиво сказал про зенит миллеровский

00:09 6 декабря

Obl2007

Красиво сказал про зенит миллеровский

00:08 6 декабря

Jean4

Излучение Промкооперации и Пищев, Причем тут ЦКГ никак не пойму?

00:03 6 декабря

Букер

merniloskut а по сути сказанного? ведь он прав, мясо обделалось в ЛЕ, в КР, вместо них очки для РФ зарабатывают другие, и что самое смешное, мясо и в таком случае не станет чемпионом)))

23:53 5 декабря

Айртон

Ещё неизвестно преимущество это или недостаток.) Игра в ЛЧ - это спарринг с сильными соперниками.) А Спартак в отличие от З, Р и Ц лишён такой возможности.

23:51 5 декабря

merniloskut

Победили они... Судейке Иванову, продажной... - спасибо говори на своём родном!((

23:46 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ