Жулиану: "Спартак" не играет в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает жизнь"

Полузащитник "Зенита" Жулиану во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что соперничество со "Спартаком" носит особенный характер. Однако, по словам бразильца, лидерство красно-белых вполне объяснимо.

– Да, я успел почувствовать ни с чем не сравнимый накал матча со "Спартаком", – цитирует Жулиану официальный сайт "Зенита". – На "Петровском" мы победили, и это было прекрасно. Что касается их успеха, то думаю, что тут дело в том, что москвичи выступают только в премьер-лиге. Они не играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов – это сильно облегчает им жизнь. Они готовятся к каждому матчу по целой неделе, у них есть время на отдых. Думаю, в этом наше главное различие.