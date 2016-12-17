"Трабзонспор" договорился об аренде Попова у "Спартака"?

"Трабзонспор" ведет переговоры о подписании двух игроков "Спартака" – Ивелина Попова и Сердара Таски, утверждает Takvim. По данным источника, турецкому клубу удалось получить согласие на аренду Попова до конца сезона. А по Таски клуб еще ждет ответа.
Ранее сам Попов заявлял, что хотел бы остаться до конца сезона в "Спартаке", а летом принять решение о своем будущем.
пес-61
Все достаточно логично , если возьмут Адриану и Самедова . Впереди Зе и Адриану или вместе или по очереди, под ними Промес , Самедов и Ананидзе. И три ниже Глушак , Фернандо , Зобнин. Вот вся группа атаки , где можно менять схемы. Наверное надо ждать еще 2 защитников , ценр и края. Думаю зимой будет наигрывать схему Конте с тремя ценр.защ . Где края Комбаров и Самедов, тогда в группу атаки нужно всего пять человек. Опорник Фернандо , перед ним Глуш и Зобнин и впереди кто-то 2 из 4 Зе, Промес , Адриану , Ананидзе. Есть возможность менять схемы. И если выпадают 1-2 есть кем заменить , и заменить равноценно . Еще бы пристроить Макеева куда-нибудь. Ну и Мельгарехо наверное уйдет.
18:44 17 декабря
баламошка
Не отдавайте ему медаль, если перейдёт!)
16:47 17 декабря
Levbereg
попов играет хуже чем на Кубани. Не удивлюсь, если отдадут в аренду.
16:39 17 декабря
werder63
Никто Попова до лета НЕ ОТПУСТИТ. Спартак станет чемпионами России, (конкурентов-то и рядом не стояло, все отлетели где-то сзади!))), ну а тогда и решит)))
16:27 17 декабря