15:53 17 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Трабзонспор" договорился об аренде Попова у "Спартака"?

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"Трабзонспор" ведет переговоры о подписании двух игроков "Спартака"Ивелина Попова и Сердара Таски, утверждает Takvim. По данным источника, турецкому клубу удалось получить согласие на аренду Попова до конца сезона. А по Таски клуб еще ждет ответа.

Ранее сам Попов заявлял, что хотел бы остаться до конца сезона в "Спартаке", а летом принять решение о своем будущем.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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пес-61

Все достаточно логично , если возьмут Адриану и Самедова . Впереди Зе и Адриану или вместе или по очереди, под ними Промес , Самедов и Ананидзе. И три ниже Глушак , Фернандо , Зобнин. Вот вся группа атаки , где можно менять схемы. Наверное надо ждать еще 2 защитников , ценр и края. Думаю зимой будет наигрывать схему Конте с тремя ценр.защ . Где края Комбаров и Самедов, тогда в группу атаки нужно всего пять человек. Опорник Фернандо , перед ним Глуш и Зобнин и впереди кто-то 2 из 4 Зе, Промес , Адриану , Ананидзе. Есть возможность менять схемы. И если выпадают 1-2 есть кем заменить , и заменить равноценно . Еще бы пристроить Макеева куда-нибудь. Ну и Мельгарехо наверное уйдет.

18:44 17 декабря

баламошка

Не отдавайте ему медаль, если перейдёт!)

16:47 17 декабря

Levbereg

попов играет хуже чем на Кубани. Не удивлюсь, если отдадут в аренду.

16:39 17 декабря

werder63

Никто Попова до лета НЕ ОТПУСТИТ. Спартак станет чемпионами России, (конкурентов-то и рядом не стояло, все отлетели где-то сзади!))), ну а тогда и решит)))

16:27 17 декабря

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