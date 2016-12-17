"Трабзонспор" договорился об аренде Попова у "Спартака"?

"Трабзонспор" ведет переговоры о подписании двух игроков "Спартака" – Ивелина Попова и Сердара Таски, утверждает Takvim. По данным источника, турецкому клубу удалось получить согласие на аренду Попова до конца сезона. А по Таски клуб еще ждет ответа.

Ранее сам Попов заявлял, что хотел бы остаться до конца сезона в "Спартаке", а летом принять решение о своем будущем.