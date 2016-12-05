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"Спартак" пошел на трибуну к фанатам после матча с "Рубином"

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После победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) игроки "Спартака" отправились на фанатский сектор. Футболисты красно-белых поблагодарили болельщиков за поддержку и приняли поздравления по итогам осенней части сезона.

Отметим, что "Спартак" лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Команда Массимо Карреры опережает ближайшего преследователя "Зенит" на 5 баллов. Первый матч весенней части сезона-2016/17 красно-белые проведут 3 марта 2017 года на выезде против "Краснодара".

ФОТО: Промес стал Снегурочкой, "Спартак" пошел в народ

 

Спартак на трибуне фанатами! 💪 Команда! 📷 by @krasilnikof

Фото опубликовано Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) Дек 5 2016 в 11:03 PST

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SMSPAR

стаааадо! че с народа возьмешь? да и с этих, жировых....

05:01 6 декабря

AESt_SM

на 5 баллов (c)

23:23 5 декабря

Семь ветров

Бандаааааа!!! Такого нет и не будет нигде в России. ))

23:05 5 декабря

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