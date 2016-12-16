"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"

Как стало известно "СЭ", в список потенциальных новичков "Спартака" входит полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс. 19-летний бельгиец конголезского происхождения дебютировал в составе команды из Брюсселя в июле 2013 года, а в октябре того же года сыграл в Лиге чемпионов, став третьим среди самых юных футболистов, выходивших на поле в этом турнире. Всего на счету хавбека, признанного по итогам сезона-2013/14 лучшим молодым игроком своей страны, 102 официальные встречи и 13 голов за "Андерлехт".
Заметим, что в борьбе за Тилеманса лидеру чемпионата России придется выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.
zoolord
Пусть берут, хороший игрок.
11:00 17 декабря
maxcds
это не шницель, потенциально серьезнее игруля. поэтому вряд ли Спартак, к сожалению
04:30 17 декабря
Lunatic Pride
Не, "Спартаку" он, к сожалению, не достанется. Хотя бы потому, что его "Андерлехт" явно продаст за деньги большие, чем выделено "Спартаку" всего на зиму. Скорее всего, окажется в "Милане" - самый предметный интерес. Есть вариант еще с "Ливерпулем". Слышен интерес "МЮ", "Челси", "Тоттенхема", "Арсенала" и "Баварии". Я совершенно серьезно :) В общем-то, после перечисления этих клубов остается улыбнуться интересу "Спартака" :)
04:01 17 декабря
ВСЕНАМАЧТУ
НАДО БРАТЬ..ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ ТЕМ БОЛЕЕ....ШТУК 5 ИЛИ 6 ПУСТЬ ЛЕЖАТ..А ЧЁ ЕМУ БУДЕТ...ПОКА СКИДКИ...
00:53 17 декабря
MMT
Что-то я от этого Тилеманса помню только глупый гол, когда Ростов почему-то решил поспать. Во все остальные 180 минут 2-х матчей Тилеманса не было на поле. Он не готов, по крайней мере пока, к взрослой силовой борьбе - поэтому чемпионаты Англии, Германии, Италии, ну и пожалуй Франции - мимо. Хотя по принципу Ростова сейчас и в РФПЛ достаточное количество команд - хотя бы Амкар, например - поэтому пусть Спартак берет, поржем с очередного мегаблокбастерного трансфера с очередным разочарованием Федуна в итоге. По фкту игрок сырой, переоценненый, распиаренный и не пригодный к взрослому футболу на данный момент.
00:30 17 декабря
burberry123
Депая проще взять будет. Это паренек оч высокого уровня.
23:58 16 декабря
Басист
> Заметим, что в борьбе за Тилеманса лидеру чемпионата России придется выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг. ===== Вот и ффсё, тупик-с))
22:25 16 декабря
Pleafant
Что то Спартак губу раскатал,не по карману.И Депай тут,и Адриану,и Луану,какой то баснословный,пачка каких то юных африканцев,теперь вот бельгиец.И всё это за 25 лимонов,отпущенных Федуном на чемпионство,ещё должна остаться мелочь на Селихова и Самедова.
22:14 16 декабря
Пиитерец
Чернее, Пищевик, ещё чернее!
21:43 16 декабря
Zerratt_
Дададада) Там надо такую сделку делать.. чтобы его приобрести. Пунткты.. психология. Вертеться тока так, чтобы сейчас получить. Этож очередное дарование) 30 лямов и куда нибудь на скамейку в топ клуб.
21:05 16 декабря
Безграмотный
Нереально!
20:42 16 декабря
Alexey86
Он у меня в фифе уже 5 сезонов играет в Спартаке. Суперзвезда! Непонятно почему в реальном Спартаке так поздно на него внимание обратили. Мои виртуальные скауты работают значительно лучше!
20:22 16 декабря
SSergey
В Спартаке сейчас собрался хороший коллектив и надо очень осторожно относиться к селекции. Если даже никого зимой не приобретут, особо не расстроюсь, лишь бы здоровы были те, кто сейчас выступает за Спартак.
20:10 16 декабря
sergant89
Спам нацелился скупить пол-Европы. Но так как в свинарнике играть никто не хочет в итоге подпишут Сашу Самедова если не пожадничают отстегнуть денег ЛОКО.
19:58 16 декабря
ЗЮК
инженер1958,он же не к тебе в помойку переходит.
19:38 16 декабря
Серёга СМ.sz
Jean4 Если верить СЭ, то Спартак должен был уже скупить пол Европы и немножко Африки, однако же воз и ныне там, кроме Селихова никого не видно. 19:25 От агентов видно за вбросы хорошая проплата идёт ...я думаю ты бы то же не отказался )
19:35 16 декабря
Jean4
Если верить СЭ, то Спартак должен был уже скупить пол Европы и немножко Африки, однако же воз и ныне там, кроме Селихова никого не видно.
19:25 16 декабря
Нубяшка
ХАХАХАХхахахахахаххахах вот куда куда он не перейдет так это в спартак
19:20 16 декабря
инженер1958
Из Андерлехта в европейский лузер-клуб? Да ни за что! Ни за какое бабло!
19:13 16 декабря
Серёга СМ.sz
S.U.B.A. "СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА ХАВБЕКА "АНДЕРЛЕХТА"?ХАВБЕК ПРЯЧЕТСЯ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ 19:05 Родители прятались в Конголезских ...выловили )
19:13 16 декабря
S.U.B.A.
"СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА ХАВБЕКА "АНДЕРЛЕХТА"?ХАВБЕК ПРЯЧЕТСЯ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ
19:05 16 декабря
fioru
Я так понимаю половину цены игрока заплатит Зенит?) Ибо только им это выгоднее чем Спартаку
18:56 16 декабря
bubuk
хе-хе, а Месси они не хотят зимой подписать?
18:50 16 декабря
ZohanDvir
хотелось бы конечно. но он поедет в клуб посильнее. Вот Живковича бы... он все равно в Бенфике не играет
18:45 16 декабря
Серёга СМ.sz
shpasic футболист колхозного происхождения. заодно и для Зенита ослабят конкурента. 18:26 Если уж с колхоза то Бельгийского а не с Суходрищинска как ты ...
18:32 16 декабря
ЗЮК
Вонючкам вроде Тони Срака дали повод повонять.Воняйте,маэстро!
18:32 16 декабря
echo2011
И сколько же у Федуна патронов,чтобы на всех нацеливаться? Хотя понятно,что если удастся купить хоть одного из тех,на кого целятся,уже будет для "Спартака" неплохо.
18:29 16 декабря
shpasic
футболист колхозного происхождения. заодно и для Зенита ослабят конкурента.
18:26 16 декабря
Tupac Shakur
За ним многие гранды охотятся, так что врятле он выберет Спартак
18:24 16 декабря
Тони Старк
А хуху не хохо)))Раскатали губу,этот перейдет в клуб уровня ювентуса или псж,но никак не в наш свинарник)
18:17 16 декабря