Сергей Рыжиков: "Снежками в меня не попали - я шустрый"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков после поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) посетовал, что его сэйвы не спасли команду от поражения. Также голкипер назвал погодные условия в Москве "почти идеальными", передает из Тушина спецкор "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– После второго гола вы высказывали претензии защитникам. Из-за рикошета или потому что удар не смогли заблокировать?

– Нет. Зачем же я стою в воротах, если все удары должны блокировать? Просто перед этим соперники нанесли два удара, и я оба раза не видел мяча, потому что наши игроки так располагались, что закрывали обзор. Это в результате привело ко второму голу.

– В первом тайме вы совершили суперсэйв, парировав удар Промеса в упор. Как это удалось?

– Да ладно... Не помогло нам это набрать очечки. Будем совершенствовать игру и идти дальше.

– Как вам погодные условия?

– Отличное поле, народа много пришло, нулевая температура – не то, что в Казани при минус 15 играли. Если бы еще снег потише шел. В целом, почти идеальные условия.

- Снежок шел и с трибун, не так ли? В вас не попали?

- Не попали. Я шустрый.