Николас Ломбертс: "Останусь ли я в "Зените" после завершения карьеры? Это зависит от тренера и клуба"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, который оставил отпечатки своих ног для музея сине-бело-голубых, подчеркнул, что горд быть частью клуба, передает из Санкт-Петербурга Артем РЯБОВОЛ. При этом 31-летний бельгиец отметил, что еще не думал о будущем после завершения карьеры игрока.

- Чувствуете ли вы себя легендой в связи с тем, что подписываете слепок собственной стопы? – вопрос Ломбертсу.

- Я горд быть частью "Зенита" и его истории. Провел уже 250 матчей, а это говорит само за себя. Надеюсь, в скором времени провести 300-й матч в составе команды.

- Самый памятный матч для вас в составе "Зенита"?

- К сожалению, в 2008 году с "Манчестером" я не играл по причине травмы, но очень памятной была игра с "Вильярреалом", в которой я забил мяч и получил повреждение. Очень памятным является и матч в Раменском, когда "Зенит" выиграл первый трофей за долгое время. Фотография, сделанная по окончании той игры, висит у меня на кухне, и я смотрю на нее каждый день.

- Данни заявил, что по завершении карьеры планирует остаться в клубе и работать уже в другом качестве. Есть вероятность, что вы тоже останетесь в "Зените", закончив с футболом?

- Мне уже 31 год. Во многом то, о чем вы говорите, зависит от клуба и тренера. Сложно сказать, сейчас я ставлю перед собой задачи футболиста.