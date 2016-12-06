Максим Деменко: "В первой части сезона в "Спартаке" мне запомнились Глушаков, Ребров и Давыдов"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко высказал мнение, что вероятное возвращение в клуб полузащитника "Локомотива" Александра Самедова всем пойдет на пользу. Кроме того, Деменко призвал раньше времени не рассуждать о чемпионстве команды Массимо Карреры.
– То, что "Спартак" ушел на перерыв лидером, уже говорит о многом, – сказал Деменко. – Они возглавляют таблицу заслуженно и делают все, чтобы это лидерство удержать. По первой части сезона мне запомнились Глушаков, Ребров, Давыдов. Но, безусловно, усиление команде все равно необходимо. Красно-белым не помешали бы крайние защитники, а также футболист, который смог бы добавить изюминку в нападении.
Есть ли человек, которого мне бы хотелось видеть в "Спартаке"? Например, Смолов. Но я понимаю, что "Краснодар" вряд ли отпустит своего бомбардира. Рад, что Самедов снова возвращается. Он станет хорошим подкреплением для команды.
Несмотря на то что сегодня "Спартак" на первом месте, о чемпионстве говорить еще рано. Отрыв от "Зенита" не такой большой. Все еще может измениться. (Любовь КОНЯЕВА)
Maksim SEMAK
Давыдов-то чем запомнился?
16:51 6 декабря
waleriy
Смолов не нужен Спартаку, он слабак для такой команды и потом он играет только через две игры на третью.
16:51 6 декабря
Константин Эдуардович
Феноменальная память Максима -Денис Давыдов провёл за год всего 173 минуты на поле в составе Спартака. Может Деменко следит за всеми играми Спартака -2?))
16:49 6 декабря