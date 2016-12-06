Карякин и Мустафина побывали в музее "Спартака"

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина побывали в музее "Спартака", информирует клубная пресс-служба. Карякин, один из сильнейших российских гроссмейстеров, который в недавнем матче за шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, внимательно изучил многочисленные красно-белые реликвии и сфотографировался на фоне шахмат, в которые играл легендарный капитан "Спартака" Игорь Нетто. В свою очередь Мустафина, которой особенно понравились различные мультимедийные инсталляции, отметила, что ее любимым футболистом в команде является Квинси Промес.
Напомним, что Карякин и Мустафина побывали на игре 17-го тура чемпионата России протии "Рубина" (2:1), а гроссмейстер сделал первый символический удар по мячу, отпасовав его Денису Глушакову, который в итоге стал автором победного гола.
Гроссмейстер Сергей Карякин и гимнастка Алия Мустафина поболели за "Спартак" и побывали в нашем клубном музее: https://t.co/zaE10trNMd pic.twitter.com/1gJ36pPZEO– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 декабря 2016 г.
sm.forever
"Спартак" - это лучшие люди страны!!!
23:07 6 декабря
resifi
"Копа дель соль" посмотрели!)))
21:18 6 декабря
Hummel
Умнички наши.
21:17 6 декабря
баламошка
Красавы!!!)))
21:07 6 декабря