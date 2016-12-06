Аксель Витсель: "Если "Зенит" посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель не знает, покинет ли он команду в зимнее трансферное окно. По словам 27-летнего игрока сборной Бельгии, минувшим летом он мог перейти в "Ювентус". Действующий контракт Витселя с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2017 года.
– Сейчас я тут, я играю за "Зенит" и хочу приносить ему пользу, – приводит ТАСС слова Витселя. – Уйду ли я из "Зенита" нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.
Летом я должен был перейти в "Ювентус" и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования.
Витсель перешел в "Зенит" в начале сентября 2012 года из "Бенфики". Хавбек провел за санкт– петербургскую команду в различных турнирах 177 матчей, забив 22 мяча.
KotZombie43484
Зениту нужна перезагрузка! с Уфой и Амкаром с натяжкой играют, а как от Краснодара улетели, так тут даже комментировать не буду. Могли бы настичь СМ.
19:07 6 декабря
Zico-wc
Для Ювентуса оптимально будет приобрести Глушакова. Он и боец и спартаковским духом пропитан, так что Ювентус сразу получит бонус, в виде судейских преференций, опять же Глушаков не удаляем.
17:36 6 декабря
Урфин Джюс
Из Зенита уйти не так-то просто. Аршавин не даст соврать...
17:36 6 декабря
Ботаникум
"Витсель-Звенитсель-Переходитсель". И зачем "Одуван" туринцам? Им бы нового Виейра или Дешама - БОЙЦОВ! В "МЮ" ещё один бельгийский "одуван", Феллаини, куролесит.
17:16 6 декабря
BATAMAN
Не пропустите! Уже скоро во всех новостях начало 3-ого сезон сериала "Витсель уходит из Зенита"!
16:56 6 декабря
waleriy
Нехорошо так с игроками обращаться, так делают только ущербные.
16:55 6 декабря
shpasic
опять началась эта вечная история с уходом Витселя...
16:50 6 декабря
delacrua
а куда ты денешься? конечно уйдешь, с кандибобером полетишь. ))
16:46 6 декабря