Аксель Витсель: "Если "Зенит" посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель не знает, покинет ли он команду в зимнее трансферное окно. По словам 27-летнего игрока сборной Бельгии, минувшим летом он мог перейти в "Ювентус". Действующий контракт Витселя с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2017 года.

– Сейчас я тут, я играю за "Зенит" и хочу приносить ему пользу, – приводит ТАСС слова Витселя. – Уйду ли я из "Зенита" нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.

Летом я должен был перейти в "Ювентус" и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования.

Витсель перешел в "Зенит" в начале сентября 2012 года из "Бенфики". Хавбек провел за санкт– петербургскую команду в различных турнирах 177 матчей, забив 22 мяча.