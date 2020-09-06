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Венгрия — Россия: Антон Миранчук открыл счет

19:18
Антон Миранчук. Фото Global Look Press.
Антон Миранчук. Фото Global Look Press.
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет в матче Лиги наций с командой Венгрии.

Он замкнул прострел Далера Кузяева и метров с пяти отправил мяч в ворота.

Счет матча — 1:0 в пользу российской команды.

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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