Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет в матче Лиги наций с командой Венгрии.

? Антон Миранчук открыл счет в матче #ВенгрияРоссия, голевой пас на счету Далера Кузяева.



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/hmBjyT8BSJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020

Он замкнул прострел Далера Кузяева и метров с пяти отправил мяч в ворота.

Счет матча — 1:0 в пользу российской команды.