Венгрия — Россия: Антон Миранчук открыл счет
19:18
Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет в матче Лиги наций с командой Венгрии.
? Антон Миранчук открыл счет в матче #ВенгрияРоссия, голевой пас на счету Далера Кузяева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020
? Смотрите на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/hmBjyT8BSJ
Он замкнул прострел Далера Кузяева и метров с пяти отправил мяч в ворота.
Счет матча — 1:0 в пользу российской команды.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020