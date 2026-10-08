Бензема о победах Португалии без Роналду: «Люди вдруг забывают, кто годами тащил эту сборную на своих плечах»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о выступлении сборной Португалии без нападающего Криштиану Роналду.

«Португалия победила, и да, игра команды могла выглядеть более гибкой после того, как Криштиану ушел с поля. Но это не стирает наследия Роналду. Одна победа — и люди вдруг забывают, кто годами тащил эту сборную на своих плечах голами, рекордами и одержимостью победой. Память в футболе коротка», — приводит слова Бензема Kickoff.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем против Дании (4:2) в 3-м туре группового этапа Лиги наций. После этого Португалия победила Норвегию со счетом 2:1 в 4-м туре.

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