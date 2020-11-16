Нойер надеется, что Германия останется первой после матча с Испанией

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, чего он ожидает от матча Лиги наций с командой Испании.

«Я думаю, что мы в основном можем быть удовлетворены развитием нашей команды, — цитирует Нойера официальная группа сборной Германии Вконтакте. — Надеюсь, что мы сможем закончить этот год на международной арене с хорошими результатами и в качестве лидеров в таблице».

Матч Испания — Германия состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. За тур до окончания турнира Германия лидирует в группе с девятью очками. У Испании восемь очков и второе место.