Де ла Фуэнте: «Мучение доставляет мне радость»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией (5:4) в полуфинале Лиги наций.

«Я очень рад. Надо признаться, мучение доставляет мне радость. Не понимаю спорт без элемента мучения. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из моментов. Мы должны учиться в каждом матче и оценивать игру в позитивном ключе», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.