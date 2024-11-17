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Сегодня, 18:54

Армения победила Латвию в Лиге наций, Сперцян забил гол

Руслан Минаев
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Эдуард Сперцян.
Фото Global Look Press

Сборная Армении на выезде победила Латвию в матче группового турнира Лиги наций — 2:1.

У гостей голы забили Эдуард Сперцян и Артур Миранян. У хозяев отметился Роберт Улдрикис.

Лига наций C. Группа 4
17 нояб, 17:00. Skonto (Рига)
Латвия
1:2
Армения

Северная Македония дома обыграла Фарерские острова со счетом 1:0. Гол забил Боян Миовски.

Лига наций C. Группа 4
17 нояб, 17:00. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
1:0
Фарерские острова

Северная Македония набрала 16 очков и заняла первое место в группе 4 лиги C. Армения с 7 очками поднялась на вторую строчку и обошла Фареры (6), которые теперь занимают третье место. Латвия замыкает квартет — 4 очка.

Северная Македония вышла в лигу B розыгрыша Лиги наций. Армения сыграет в стыковых матчах за попадание в лигу B.

Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
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